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PinUp Casino 2025

Pin Up Casino

PinUp Bet, ilk yatırımınızda cömert bir bonus sunar!

Pinup Casino lisanslı bir platform olup, küçük yatırımlarla bile yüksek bonuslar ve geniş oyun yelpazesi sunmaktadır.

Türkiye’deki oyuncular kadar Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde de büyük bir popülerliğe sahiptir. Carletta’nın operasyonel güvencesi, sadece Kıbrıs’ta olan AB kaydıyla değil, aynı zamanda kumar endüstrisinin prestijli regülatörü Curaçao oyun komisyonunun lisansıyla da desteklenmektedir. PinUp, sektörde oyuncu odaklı bir yaklaşımla, güven ve şeffaflığın önde gelen bir temsilcisidir. Dikkatlice oluşturulan aşağıdaki tabloda, hakkında kullanıcıların merak ettiği konulara dair cevaplar sunulmuştur.

Pin Up Web Sitesi Tasarımı

Pinup Casino web sitesi tasarımı, parlak renkli, göz alıcı unsurlarla retro tarzdadır. Ana sayfa sezgisel navigasyon sunar: slotlar, bonuslar ve destek gibi tüm önemli bölümlere kolayca erişilebilir. Pin up renk şeması, kumar atmosferi yaratmak için kırmızı, siyah ve gri tonları bir araya getirir.

Uyarlanabilir arayüz, sitenin hem bilgisayar hem de mobil cihazlarda kullanımını kolaylaştırır. Pin up genel tarzı, oyuncuların sitede hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olarak dinamikleri ve eğlenceyi yansıtır.

PinUp Lisansı

Sanal casino siteleri oyun meraklıları arasında oldukça popülerdir.

Ancak, bir casino seçerken onun yasallığı ve güvenliği önemli bir faktördür.

Bu yüzden oyuncuların, casinonun lisansına ve oyuncular için sağladığı güvenlik seviyesine dikkat etmeleri gerekir.

PinUp, saygın bir düzenleyici olan Curaçao’dan lisanslı bir online casinodur.

Lisans numarası 8048/JAZ2017-0003’tür. Curaçao, kumar sektöründeki en yetkin otoritelerden biridir.

Bu lisans, sürekli denetlendiğini ve oyuncuların korunması, kişisel bilgilerin işlenmesi ve oyunların rastgeleliğinin garantilendiğini belirtir.

Lisans, PinUp oyunların adil ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü teyit etmektedir.

Pinup oyuncuları için güvenlik seviyesi

PinUP güvenlik en üst düzeydedir. Müşteri bilgilerini korumak için modern şifreleme teknolojileri kullanılır.

SSL şifrelemesiyle oyuncu ve casino arasındaki bilgiler korunmaktadır.

PinUp, üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı yapmaz ve sıkı bir gizlilik politikasına sahiptir.

Tüm finansal işlemler güvenilir ödeme sistemleri ile gerçekleştirilir.

Eğer oyuncular oyun alışkanlıklarının problem oluşturmaya başladığını düşünüyorsa, kendi kendini dışlama hizmetini kullanabilirler.

Bu, sorumlu yaklaşımının bir göstergesidir.

PinUp platformunda sunulan oyunlar, NetEnt, Microgaming ve Play’n GO gibi öncü casino yazılım sağlayıcıları tarafından temin edilmektedir.

Bu, her oyuncunun oyunların kalitesi ve rastlantısallığı konusunda güvende olduğunu gösterir, çünkü oyunlar bağımsız denetimden geçer.

PinUp casino’nun temel prensipleri şeffaflık ve güvenilirliktir. Casino sitesi, lisans, gizlilik politikası, oyun koşulları ve ödeme yöntemleri hakkında net bilgiler sunar.

Bu şeffaflık, oyuncuların platformun güvenliği hakkında emin hissetmelerini sağlar.

Kayıt olun ve kişisel hesaba giriş yapın Pin Up

İlk ziyaretlerinden sonra oyunun heyecanını hissetmek isteyenlerin PinUP kaydolmaları ve giriş yapmaları tavsiye edilir. Operatör, kullanıcının rahatlığını düşünerek basit bir kayıt süreci hazırlamıştır.

Sunulan belgelerde kullanıcı sözleşmesi bulunur ve bu sözleşmenin şartlarına uyulmalıdır, aksi takdirde ödeme konusunda sorunlar olabilir. Kaydolacak kişinin dikkate alması gereken temel bilgiler şunlardır:

Kimliğinizle ilgili bilgileri eksiksiz ve doğru giriş, doğrulama gerekliliği nedeniyle yanlış bilgi para çekme sorunlarına yol açabilir. Hesabınızın para birimini sonradan değiştiremezsiniz, bu yüzden en uygun olan para birimini baştan seçin.

Eğer reşit değilseniz, PinUp casino resmi sitesine kayıt olmayın; bu, tüm ülkelerde yasalara aykırıdır. Çoklu hesap açmaktan kaçının; bu, site kurallarına ve kullanıcı anlaşmasına aykırıdır ve hesabınızın kapatılmasına yol açabilir. Kimlik doğrulamak için pasaportunuzu veya resmi bir kimlik belgesini yanınızda bulundurun. Bu işlem olmadan kazancınızı çekemezsiniz.

Siteye giriş yapmakta sorun yaşıyorsanız, Pin Up Casino’nun nasıl giriş yapacağınızla ilgili sayfasına göz atın. PinUp üyelik.

Pinup canlı bağlantı

Türkiye’deki güncel bir PinUp casino bağlantısı, oyuncuların engellemelerden bağımsız olarak casino sitesine kısıtlama olmaksızın erişmelerini sağlar. Ekibimiz, Pinup web sitesine kolayca erişebilmenizi, bahis oynayabilmenizi ve tüm bonusları kullanabilmenizi sağlamak için her gün güncel bağlantıyı günceller. Güvenli erişim için her zaman doğrulanmış bağlantıları kullanın.

Pin Up İçin Kayıt Rehberi

Kayıt için gerekli işlemler:

Ekranın üst sağ kısmında yer alan ‘kayıt ol’ seçeneğine basın. Kayıt ve giriş için en uygun yöntemi belirleyin; telefon numarası, e-posta ya da sosyal medya seçeneklerinden birini tercih edin. Karşınıza çıkan formda için gerekli olan bireysel bilgileri eksiksiz giriş. Güçlü bir parola oluşturun ve belirtilen alana yazın ya da tarayıcınızın şifre oluşturma özelliğini kullanarak bir şifre belirleyin. Tercih ettiğiniz para birimini, hem yatırımlarınız için hem de PinUp oyun oynamak için seçin. Servisin kullanım koşullarını dikkatli bir şekilde inceleyin ve kabul ediyorsanız onaylayın. Daha önce belirttiğiniz iletişim detayını, alacağınız kod aracılığıyla doğrulayın. Kayıt işleminizi tamamlamak için formun altındaki butona tıklayın. Ayrıca, kazandığınız parayı çekmek için mutlaka hesabınızı doğrulattığınızdan emin olun.

Yukarıda açıklanan basit adımları tamamladıktan sonra, kişisel hesabınıza giriş yapma imkanınız olacak.

Artık hesabınızı doldurabilir ve tüm eğlencelerden faydalanabilirsiniz.

Pin UP telefon sürümü

Mobil sürüm, kullanıcıların akıllı telefon ve tabletleri için optimize edilmiştir. Ekran boyutuna kolayca uyum sağlar ve sezgisel bir gezinme sunar.

Web sayfasındaki yazılar büyük ve okunaklıdır. Slot ve masa oyunlarına erişim modern kullanıcının anlayışına uygundur.

İçerik basitleştirilerek hızlı yükleme ve giriş sürelerinin yanı sıra düşük teknik gereksinimler sağlanmıştır.

Mobil sürüm, platformun tüm slotlarına ve oyunlarına tam erişim sağlar. PinUp mobile’da kayıt olabilir, giriş yapabilir ve kasiyer işlevlerini kullanabilir ve kolayca para yatırabilir / çekebilirsiniz.

Ek bir yazılıma ihtiyaç duymazsınız.

Bir arama aldığınızda, aktif slot bekleme moduna alınır. Android kullanıcıları için bir uygulama da mevcuttur.

PinUp Casino Bonuslar

Pinup, sürekli ve dönemsel bonuslar sunmaktadır. Bu bonuslar sayesinde yatırımınızı artırabilir, hatta bonuslarla kazanç elde edebilirsiniz.

Bonuslar, turnuvalar ve promosyon kodları sürekli güncelleniyor.

Ana sayfadan Bonuslar ve Turnuvalar kısmını kontrol ederek bulabilirsiniz

İlk kayıt olduğunuzda ve oturum açtığınızda, size iki farklı artırılmış kayıt bonusu sunulur: casino oyunları ve spor bahisleri için.

Casino bonusu, ilk yatırımınıza %150 ekler ve 250 freespin sunar.

Freespinler, oyunları tanımanıza yardımcı olur. Spor bahisleri için, ilk yatırımınıza %160 eklenir.

Bu bonusları almak için öncelikle depozitonuzu yapmanız gerekir.

Hafta sonları yatırımlarınıza %50 veya %100 bonus kazanabilirsiniz.

%50 bonus için 2909BN250 kodunu kullanabilirsiniz. Yatırımınız en az 200 TRY olmalıdır.

Kombine bahislerde %100 bonus alabilirsiniz. Bu bonus, minimum oran 1.3 ve minimum bahis miktarı 80 TRY ile aktif olur.

Kampanya Ocak ayına kadar devam ediyor.

«Günün Ekspresi» ile kombine bahislerinizde 1.15 çarpan kazanabilirsiniz.

Eğer kuponunuz kazanırsa, orijinal oranlar 1.15 ile çarpılır ve kazancınız artar.

Eğer maç 0-0 ile biterse, bahisiniz iade edilir. Bu promosyon için sadece maç öncesinde oynanan bahisler geçerlidir.

İade, gerçek hesaba eklenir.

Son olarak, Pinup bonusları otomatik olarak aktarılır. Ancak, bonuslar aktive edildikten sonra ana hesabınızdaki miktarı çekemezsiniz.

Sadece oynanan ve kazanılan miktarı geri alabilirsiniz. Bonusları aktifleştirmeden önce iyi düşünmelisiniz.

Sıralı Pincoins Sayısı PNC’den RUB’a Döviz Kuru PNC’den USD/EUR’ya Döviz Kuru PNC’den TRY’ye Döviz Kuru Bahis Sırasız 0 mevcut değil mevcut değil mevcut değil – Acemi 200 10:1 600:1 100:1 x60 Eğlence Arayan 1000 9:1 540:1 95:1 x60 Tecrübeli 2000 8:1 480:1 90:1 x60 Uzman 3500 7:1 420:1 85:1 x60 Üstat 5000 6:1 360:1 80:1 x60 Adrenalin Bağımlısı 10000 5:1 300:1 75:1 x50 Talih Kralı 15000 4:1 240:1 70:1 x50 Şans Yakalayıcı 20000 3:1 180:1 65:1 x50 Bahis Kralı 25000 2:1 120:1 60:1 x40 Pinup Casino Pincoin Pincoin , Pinup oyuncuların bonus kazanması ve bunları değerli ödüllerle değiştirmesi için oluşturulan dahili bonus para birimidir. Oyuncular kayıt olma, bahis yapma, Pinup turnuvalarına ve promosyonlarına katılma gibi çeşitli eylemleri gerçekleştirerek Pincoin kazanabilirler. Pincoin seviyeleri Pinup Casino, oyuncu statünüzü geliştirmenize ve ek bonuslar almanıza olanak tanıyan Pincoin seviyeleri sunar: Acemi : tüm kayıtlı oyuncular için mevcuttur. Pincoin, bahis yaparak ve basit görevleri tamamlayarak biriktirilir.

: tüm kayıtlı oyuncular için mevcuttur. Gümüş : belirli miktarda Pincoin biriktirdikten sonra kullanılabilir. Daha fazla bonus ve özel teklifler.

: belirli miktarda Pincoin biriktirdikten sonra kullanılabilir. Altın : Bu statüye sahip oyuncular daha fazla özel teklif alır. Artan nakit iadesi ve özel promosyonlara erişim.

: Bu statüye sahip oyuncular daha fazla özel teklif alır. Platin : Hızlı para çekme ve kişiselleştirilmiş bir Pinup yöneticisi.

: Hızlı para çekme ve kişiselleştirilmiş bir Pinup yöneticisi. VIP : sınırlı sayıda oyuncu için mevcut olan en yüksek seviye. Maksimum bonuslar, yüksek bahis ve para çekme limitleri ve benzersiz etkinliklere erişim.

: sınırlı sayıda oyuncu için mevcut olan en yüksek seviye. Pinup Slots Kuşkusuz, en popüler eğlencelerden biri, günümüzde slot makineleri olarak adlandırılan slotlar olmaktadır. Bu nedenle sahipleri, içeriklerini genişletmek için ellerinden geleni yapmaktadır.

Platformun içeriği seçilirken yönetim son derece titiz davranır ve kullanıcılar için gerçek duygular uyandıran yeni ve harika şeyler sunmaya çalışır. Tüm yazılım sağlayıcıları sola yerleştirilmiştir.

Bu bölümde Novomatic, Microgaming ve Evoplay gibi sağlayıcıları bulacaksınız. Oyuncu koleksiyonunda hem klasik meyve makineleri hem de daha karmaşık mekanizmalara sahip oyunlar mevcuttur.

Bu oyunları gerçek para ile oynamadan önce demo modunda denemek önemlidir. PinUp resmi web sitesinin Live Dealer bölümünde, kullanıcılar poker, rulet, çarkıfelek, blackjack ve diğer birçok oyunu bulabilirler.

Bu bölümde canlı krupiyerlerle etkileşimde bulunma imkanına sahipsiniz, bu da size gerçek bir deneyim sunar ve krupiyerlerin size yaşatacağı heyecanı hissetmenizi sağlar.

TV oyunları bölümü de oldukça ilgi çekicidir ve birçok farklı türde loto oyununun jackpot’larını kazanabilirsiniz. Ayrıca, sadece krupiyer veya oyuncu tarafında hangi kartın daha iyi olduğunu tahmin etmeye çalışabilir, çekiliş sırasında hangi topun düşeceğini tahmin etmeye çalışabilirsiniz.

Unutmayın ki casino sadece bir oyun kulübü değil, aynı zamanda lisanslı bir bahis şirketidir.

Bir maça bahis yaparsanız, izlemesi çok daha eğlenceli hale gelir. PinUp web sitesinde bahis PinUp bahis – kullanıcılara çok çeşitli bahis seçenekleri, uygun bonuslar ve hızlı para çekme işlemleri sunar. Site spor bahisleri, canlı bahisler ve sanal sporlar sunmaktadır. PinUp bahis Avantajları: Çeşitli bahis seçenekleri: Spor bahisleri, canlı bahisler, sanal sporlar, casino oyunları.

Bonuslar ve promosyonlar: Yeni ve kayıtlı kullanıcılar için teklifler ve bonuslar.

Emniyet ve Güvenlik: Kullanıcıların bilgileri ve işlemleri korunur.

Kullanım kolaylığı PinUp: Mobil versiyon sayesinde her yerden bahis oynayabilirsiniz.

PinUp Casino’da Sorumlu Kumar İlkeleri

Sorumlu oyun, herhangi bir çevrimiçi casino için temel bir ilkedir ve PinUp Casino da bu ilkeye sadık kalmaktadır.

Pin Up, oyuncuların oyun alışkanlıklarını yönlendirmelerine yardımcı olan çeşitli araçlar sunarak sorumlu oyun konusunda titizdir.

Bu, oyuncuların harcamalarını ve oyun sürelerini kontrol etmelerine yardımcı olan depozito sınırları ve bahis sınırları gibi seçenekleri içerir.

Oyuncular, oyun alışkanlıkları problemli hale geldiğinde kendilerini geçici veya kalıcı olarak sınırlayarak mola alabilirler.

Bu, problemli kumarın olumsuz etkilerinden kaçınmalarına yardımcı olur.

Ayrıca, PinUp’daki tüm oyunlar bağımsız denetleme şirketleri tarafından düzenli olarak adalet açısından kontrol edilir.

Bu, her oyuncunun adil bir şansı olduğu anlamına gelir.

Sorumlu oyun, kumarla ilgili riskleri anlama konusunda oyunculara yardımcı olan bilgi ve kaynaklar sunmayı içerir.

Pin Up Casino, problemli kumar davranışları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen oyunculara yardımcı olacak kaynaklara erişim sağlar.

Ayrıca, PinUp Casino, hizmetlerini sunduğu ülkelerin yasalarına uyar ve 18 yaşın altındaki kişilerin kumar oyunlarına katılmasını önler.

Bu, savunmasız grupları koruma amacı taşır.

Pinup, oyuncularının güvenliği ve sorumlu oyunu sağlamak için ciddi önlemler alır. Modern şifreleme teknolojileri, katı gizlilik politikaları, güvenilir ödeme sistemleri ve adil oyun süreçleri ile Casino, çevrimiçi kumar için güvenli bir seçenek sunar.

Bu, sadece eğlenceli bir oyun deneyimi sunmakla kalmaz, aynı zamanda güvenlik ve sorumluluk konusunu önemseyen oyuncular için çekici bir seçenek haline gelir.

Tutar Yatırma ve Çekme Talimatları

Ücretsiz demo oyunlar dışında, PinUp Casino’da başka bahis oyunları oynamak ve kazanç elde etmek için para yatırmanız gerekmektedir. Türkiye’de en hızlı, güvenilir ve erişilebilir yöntemleri kullanarak bunu yapabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, tercih ettiğiniz ödeme seçeneğine tıklayarak “Kasa” bölümüne gidin. Bu yöntem, Pin Up Casino’ya hızlı ve kolay bir şekilde istediğiniz miktarda para yatırmanızı sağlar.

Ancak, giriş yaptıktan sonra minimum para yatırma tutarının 270 TL olduğunu ve bu tutarın üzerinde veya altında işlem yapamayacağınızı unutmayın.

Para Yatırma Seçeneği Minimüm Maksimum WebMoney 250 TRY 250.000 TRY Qiwi 250 TRY 92.500 TRY Visa 250 TRY 62.500 TRY

Para Çekme Seçenekleri

Para Çekme Seçeneği Minimüm Maksimum Visa 375 TRY 37.500 TRY WebMoney 375 TRY 5.500 TRY Qiwi 375 TRY 5.500 TRY

PinUP Casino Desteği

Bu, herkesin sevdiği ve giriş yaptıktan sonra bolca erişebildiği 7/24 iletişim sunan tek ve ilk casino sitesidir.

Herhangi bir soru veya sorununuzu canlı sohbet aracılığıyla müşteri hizmetlerine iletebilirsiniz ve size net ve etkili bir şekilde cevap verilecektir.

SSS

PinUp web sitesine nasıl üye olabilirim?

adresindeki sağ üst kısımdaki “Üyelik” butonu vasıtasıyla üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Lütfen kayıt esnasında gerçek ve doğru bilgilerinizi kullanınız.

Kayıt doğrulama e-postası gelmedi ise ne yapmalıyım?

İlk adım olarak e-posta hesabınızdaki istenmeyenler veya Spam klasörüne bakınız. E-postanızın bu klasöre düşmüş olması mümkündür. E-posta servisinizin diğer kişilerden gelen mailleri alıp almadığını da gözden geçiriniz. Eğer her şey normal görünüyorsa fakat şirketimizden bir bildirim almadıysanız, e-posta adresinizi yanlış girmiş olabilirsiniz. Üyelik bölümünde e-postanızı tekrar deneyiniz.

Eğer bu adımlar sonuç vermezse, sağ alt köşede yer alan müşteri hizmetlerimize başvurun.

Hangi döviz cinsinde bir hesap oluşturabilirim?

Üyelik formunda belirtilen herhangi bir dövizde hesabınızı açabilirsiniz. Daha sonrasında hesabınızın döviz cinsini değiştirmek mümkün değildir.

PinUP birden fazla hesabım olabilir mi?

Her kullanıcının sadece bir adet oyun hesabı bulunabilir. Eğer bir kullanıcının birden fazla hesabı olduğu belirlenirse, bu hesaplar ve bu hesaplardan elde edilen gelirler üzerinde işlem yapma hakkımız bulunmaktadır.

Tekrar üyelik almak için Şirketin onayı gerekmektedir. Eğer üyelik detaylarınızı kaybettiyseniz, “Şifremi Unuttum” seçeneği ile (şifre giriş ekranındaki soru işaretine basarak) bilgilerinizi yenileyebilir veya müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.

18 yaş altıyken üye olabilir miyim?



Şirketimizin kullanıcıları, 18 yaşını tamamlamış veya bahis yapabilme için yasal yaşı geçmiş bireyler olmalıdır. Bu, bireyin bulunduğu ülkenin yasalarına tabidir.

PinUP hesap şifremi nasıl geri alabilirim?

Şifre yenileme için, şifre giriş bölümündeki soru işareti ikonuna basınız. Karşınıza çıkan pencerede, kayıt esnasında kullandığınız e-posta adresinizi yazınız. Daha sonra, e-postanızı kontrol ediniz. Size gelen e-postada şifre yenileme adımları yer alacaktır.

Telefon numaranızla hızlı bir şekilde kaydolduysanız, şifre yenileme bölümüne telefon numaranızı giriniz. Yeni şifreniz SMS olarak gönderilecektir.

Şifre yenileme linki gelmedi ise ne yapmalıyım?

İlk olarak Spam klasörünüze bakınız. Eğer şifre yenileme maili gelmemişse, e-posta adresinizi yanlış girmiş olabilirsiniz.

E-posta adresinizi tekrardan giriniz. Eğer hesabınıza erişim sağlayamıyorsanız, destek ekibimize (sağ alt köşedeki sohbet ile) başvurunuz.

PinUP hangi e-posta ile kayıt olduğumu hatırlayamıyorum, ne yapmalıyım?

Yeni bir kayıt oluşturmanızı tavsiye etmeyiz, destek ekibimize yazınız; onlar size yardımcı olacaktır.

E-posta adresimi nasıl değiştirebilirim?

E-posta adresiniz, hesap bilgileriniz arasında önemlidir ve giriş için kullanılır. Güvenliğiniz için e-posta adresinizi değiştirmenizi tavsiye etmeyiz.

Eğer e-posta adresinizi değiştirmeniz gerekiyorsa, öncelikle eski e-postanıza erişimi sağlayınız. Eğer bu mümkün değilse, destek ekibimize başvurunuz.

PinUp kaydolurken veya profil bilgilerimi girerken yanlış bilgi verdim, ne yapmalıyım?

Kayıt formunu doldururken bilgilerinizi doğru girmenizi önemle rica ederiz.

Yanlış ya da eksik bilgi tespit edilirse, hesabınızın askıya alınması ya da elde edilen kazançların iptali söz konusu olabilir. Hata yaptıysanız, destek ekibimize başvurarak kimlik doğrulama sürecini başlatabilirsiniz.